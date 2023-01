In der Stadt Soledar harren nach Angaben des Donezker Gouverneurs Pawlo Kyrylenko noch 559 Zivilisten aus. Darunter seien 15 Kinder. Wegen der heftigen Kämpfe sei es unmöglich, sie aus der Stadt zu evakuieren. Vor dem Krieg lebten in dem Ort im Osten der Ukraine 10.500 Menschen.



Soledar ist wie die Nachbarstadt Bachmut seit Wochen heftig umkämpft. Die russische Söldner-Truppe "Wagner" hatte bereits am Mittwoch gemeldet, Soledar vollständig erobert und bis zu 500 ukrainische Soldaten eingekesselt zu haben. Das Verteidigungsministerium in Moskau äußerte sich jedoch zurückhaltender und sprach nur von "Fortschritten". Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, in Soledar werde weiter gekämpft.