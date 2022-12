Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Mehrere Explosionen in Kiew

185.000 Ukrainer in deutschen Integrationskursen

USA wollen Patriot-Abwehrsystem liefern

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg.

07:25 Uhr | Explosionen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Mittwochmorgen mehrere Explosionen gegeben. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Explosionen im Nachrichtendienst Telegram, ohne Details zu nennen. Ukrainischen Medienberichten zufolge flogen Russlands Streitkräfte Drohnenangriffe auf die Drei-Millionen-Metropole und deren Umgebung. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilten die Behörden mit.

Klitschko sprach davon, dass die Luftabwehr zehn im Iran hergestellte Drohnen abgeschossen habe. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht bestätigen. Luftalarm gab es in der Hauptstadt, dem umgebenden Gebiet und in Schytomyr und Winnyzja. Über mögliche Schäden und Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

02:42 Uhr | Selenskyj bittet um internationale Hilfe bei Räumung russischer Minen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat um internationale Hilfe bei der Beseitigung russischer Minen in seinem Land gebeten. In einer Videoansprache an das neuseeländische Parlament sagte er am Mittwoch: "Es kann kein Kind wirklich in Frieden leben, solange es von einer versteckten russischen Mine getötet werden kann."

In der Ukraine seien 174.000 Quadratkilometer Land "mit Minen oder nicht explodierten Sprengköpfen verseucht", sagte Selenskyj. Auch im Schwarzen Meer trieben unzählige Minen der russischen Armee. Selenskyj forderte Neuseeland, dessen Streitkräfte als besonders erfahren in diesem Bereich gelten, auf, die internationalen Anstrengungen zur Minenräumung in seinem Land anzuführen.

Neuseelands Regierung sagte am Mittwoch weitere humanitäre Hilfe für umgerechnet rund zwei Millionen Euro zu, um die Menschen in der Ukraine besser durch den Winter zu bringen. Das Land hat Kiew auch schon Waffen geliefert, zudem hilft es bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Nach Selenskyjs Ansprache stellte Regierungschefin Jacinda Ardern auch Hilfe bei der Minenräumung in Aussicht. Die von Selenskyj genannte Fläche von 174.000 Quadratkilometern entspricht der Größe von Staaten wie Kambodscha oder Syrien.

00:12 Uhr | US-Medien: USA will Ukraine jetzt doch Patriot-Abwehrsystem liefern

Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten wollen die USA die Ukraine jetzt doch mit einer der effektivsten defensiven Waffe aus ihrem Arsenal versorgen, dem Patriot-Abwehrsystem. Schon am Donnerstag könnte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die Lieferung genehmigen, danach müsste noch US-Präsident Biden zustimmen. Mit der Patriot können Flugezeuge, taktische ballistische Raketen und Marschflugkörper abgeschossen werden.

Die Ukraine drängt die USA seit Monaten, sie zur Verfügung zu stellen – vor allem um die derzeitigen russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur wirksamer zu bekämpfen. Bislang hat die US-Regierung stets Nein gesagt – warum sie jetzt offenbar doch umschwenkt, ist unklar. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Sullivan hatte diese Woche erklärt, die USA wollten alles tun, damit Russland nicht die Oberhand gewinne.

00:08 Uhr | 185.000 ukrainische Flüchtlinge in Integrationskursen

Bislang haben etwa 185.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland einen Integrationskurs begonnen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit Verweis auf Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Demnach sind mehr als ein Drittel der über eine Million Geflüchteten aus der Ukraine der Behörde zufolge minderjährig. "Für sie gilt auch in Deutschland Schulpflicht, der Integrationskurs richtet sich daher nur an Erwachsene", sagte ein Sprecher.

Viele Geflüchtete wollen laut Bamf schnell zurück in die Ukraine: Die Menschen seien gerade erst dem Kriegsgeschehen entkommen und machten sich Hoffnung, sobald es geht wieder zurückzukehren, hieß es. Es sei alles andere als selbstverständlich, dass eine solch große Zahl aus eigenem Antrieb so schnell die deutsche Sprache lernen möchte, so der Sprecher. Integrationskurse bestehen nach Angaben des Bamf aus insgesamt 700 Stunden. Der Spracherwerb macht davon 600 Stunden aus, in den anderen 100 Stunden geht es etwa um Werte, Rechtsordnung oder das Gesellschaftssystem.

