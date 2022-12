Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Drohnen-Luftangriffe auf kritische Infrastruktur in Kiew

Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Großbritannien will der Ukraine im Kampf gegen Russland weitere hunderttausende Schuss Artilleriemunition liefern. Zwei Mitglieder der Punkband Pussy Riot wurden in Katar beim Versuch, das WM-Finale zu stürmen, festgenommen. Kurz vor Präsident Putins Besuch in Minsk beginnen russische Streitkräfte mit taktischen Militärübungen in Belarus. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Folgen im Newsblog.