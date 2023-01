Die USA wollen ukrainische Soldaten auch in Deutschland an US-Schützenpanzern ausbilden. Das bestätigte am Abend ein Pentagon-Sprecher. Die Schulung werde im bayerischen Grafenwöhr durchgeführt - das ist einer der größten Standorte der US-Armee in Europa. Etwa 90 bis 100 Ukrainer würden zudem auf einer Militärbasis im US-Bundesstaat Oklahoma trainiert.