Russland hat nach ukrainischen Angaben ukrainischer Behörden am Montag zu Beginn der neuen Woche wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. In weiten Teilen des Landes gab es demnach Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv. Auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und Saporischschja seien Explosionen zu hören gewesen. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich in Schutzbunkern und anderen Räumen in Sicherheit zu bringen.



Nach ersten offiziellen Angaben starteten die russischen Truppen – wie an den vergangenen Montagen– wieder Dutzende Raketenangriffe im morgendlichen Berufsverkehr. Russland setze seine Angriffe gegen die zivile Infrastruktur fort, teilte der Chef des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak, in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram mit.