Die Ukraine will heute beantragen, dass Russland als ständiges Mitglied aus dem UN-Sicherheitsrat entfernt wird. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärte am späten Sonntagabend im ukrainischen Fernsehen: "Morgen werden wir offiziell unseren Standpunkt darlegen". Seinen Worten zufolge hat Russland kein Recht, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu bleiben und überhaupt in den Vereinten Nationen zu sein. Laut Kuleba wird die Frage bereits in Diplomatenkreisen diskutiert. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen besteht aus 15 Mitgliedern. Seine Aufgabe ist es, weltweite Krisen zu bewältigen, etwa durch die Verhängung von Sanktionen, die Genehmigung von Militäraktionen und die Genehmigung von Änderungen der UN-Charta. Zu den fünf ständigen Mitgliedern mit Vetorecht gehören neben Russland die USA, Großbritannien, Frankreich und China.

Auf dem russischen Militärstützpunkt Engels in der Region Saratow sind nach Angaben der Regierung in Moskau drei Soldaten durch herabfallende Trümmer einer ukrainischen Drohne getötet worden. Das hat mehreren Nachrichtenagenturen zufolge das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Die Soldaten des technischen Personals hätten sich zum Zeitpunkt des Abschusses auf dem Flugplatz befunden. Ausrüstung der Luftwaffe sei nicht beschädigt worden.

Russische Streitkräfte haben am ersten Weihnachtsfeiertag ukrainischen Angaben zufolge zahlreiche Städte in der Ukraine bombardiert. Russland habe am Sonntag mehr als zehn Raketenangriffe auf den Bezirk Kupiansk in der Region Charkiw gestartet, mehr als 25 Städte entlang der Frontlinie Kupiansk-Lyman beschossen und in der Region Saporischschja fast 20 Städte getroffen, teilte das Oberste Militärkommando der Ukraine mit.