Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

Kiew räumt schwierige Lage in Ostukraine ein

07:53 Uhr | Ukraine meldet abgewehrte Angriffe im Donbass

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben russische Angriffe auf 14 Städte und Ortschaften in der östlichen Region Donbass abgewehrt. Vor allem die Stadt Bachmut bleibe umkämpft, teilte der Generalstab in einem Lagebericht mit. Am Vortag habe es vonseiten des russische Militärs sieben Raketenangriffe, 31 Luftangriffe und 73 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern gegeben. Das Verteidigungsministerium in Kiew räumte eine schwierige Lage in den Städten Bachmut und Soledar ein.

06:41 Uhr | OSZE: Menschenhandel durch Ukraine-Krieg dramatisch angestiegen

OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid Bildrechte: IMAGO / SNA Durch den Krieg in der Ukraine hat offenbar Menschenhandel stark zugenommen. Die Online-Suche nach sexuellen Dienstleistungen und pornografischen Darstellungen durch ukrainische Frauen und Kinder sei seit Kriegsbeginn um bis zu 600 Prozent gestiegen, sagte die Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Maria Schmid, der "Welt". Auch der Handel mit schwangeren Frauen sei seit Beginn des Krieges deutlich gestiegen. Die Opfer würden im Netz mit falschen Versprechungen geködert oder direkt an der Grenze von verdeckten Menschenhändlern abgefangen.

Schmid sprach sich in der "Welt" gegen einen Ausschluss Russlands aus der OSZE aus. Diplomatische Kanäle offen zu halten, heiße nicht, dass man sich einig sei: "Ich halte es jedenfalls aus heutiger Sicht für sinnvoll, dass Russland weiterhin Mitglied in der OSZE bleibt", so Schmid. Die Vorgängerorganisation der OSZE wurde in den 1970er Jahren als Forum zwischen Nato- und Warschauer-Pakt-Staaten gegründet. Ihr gehören 57 Staaten an, die 1,3 Milliarden Menschen vertreten.

05:11 Uhr | Kiew räumt schwierige Lage in Ostukraine ein

Bei den Kämpfen im ostukrainischen Gebiet Donezk sind die Verteidiger im Raum Soledar nach ukrainischen Angaben in eine schwierige Lage geraten. "Derzeit ist es schwer in Soledar", schrieb die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Sonntag in ihrem Telegram-Kanal. Soledar ist wie das seit Monaten umkämpfte Bachmut Teil des ukrainischen Verteidigungswalls vor dem Ballungsraum zwischen Slowjansk und Kramatorsk.