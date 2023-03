In der Ukraine gibt es Kritik am verlustreichen Festhalten an Bachmut. "Wir haben Informationen, dass die Ukraine Reservisten nach Bachmut schickt, die in westlichen Ländern ausgebildet wurden. Wir erleiden auch Verluste unter Reservisten, die wir für Gegenoffensiven einsetzen wollten", sagte etwa der ukrainische Militäranalyst Oleh Schdanow: "Wir könnten hier alles verlieren, was wir für Gegenoffensiven einsetzen wollten." Der Militärhistoriker Roman Ponomarenko sagte dazu einem ukrainischen Radiosender, die Gefahr einer Einkesselung in Bachmut sei "sehr real".