Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bricht am heutigen Montag zu einem zweitägigen Besuch bei den Nato-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden auf. Am Montag trifft sich Baerbock zu Gesprächen mit ihrem finnischen Kollegen Pekka Haavisto. Nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö am Dienstagmorgen reist Baerbock nach Schweden weiter. Bei den Gesprächen dürfte es vor allem um die geplante Aufnahme beider Länder in die Nato gehen, aber auch um die Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine.