Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Baerbock mit emotionalem Friedensappell an Lawrow

Außenministerin Annalena Baerbock hat beim G20-Gipfel in Indien zum Ende des Krieges in der Ukraine aufgerufen. In Saporischschja gab es in der Nacht drei Tote nach dem Angriff auf ein Wohnhaus. Mehr zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und den Folgen im Newsblog.