In der Ukraine gibt es nach den jüngsten russischen Raketenangriffen weiter große Probleme, die Menschen mit Energie und Wasser zu versorgen. Besonders schwierig ist die Situation laut Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Hauptstadt Kiew. Aber auch in anderen Regionen - wie in Lwiw oder Odessa - sei die Lage schwierig. Bislang habe man es geschafft, die Stromversorgung für sechs Millionen Menschen wieder herzustellen, so Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Er bekräftigte außerdem seine Forderung an den Westen nach Luftabwehrsystemen.