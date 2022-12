Im Krieg gegen Russland sind nach Angaben der Regierung in Kiew bis zu 13.000 ukrainische Soldaten getötet worden. Das gab Regierungsberater Mychailo Podolyak am Abend im ukrainische Fernsehen bekannt. Podoljak berief sich auf Schätzungen des Generalstabs - "und diese gehen von 10.000 bis 13.000 Toten aus". Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu seinerseits sprach im September von gut 5.900 getöteten russischen Soldaten. Die USA schätzen, das auf beiden Seiten bereits mehr als 100.000 Soldaten getötet oder verwundet wurden. Es wird davon ausgegangen, dass Russland und die Ukraine ihre Verluste geringer angeben als sie wirklich sind, um die Moral ihrer Soldaten nicht zu beeinträchtigen.

US-Präsident Joe Biden ist bereit, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, wenn dieser bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Lassen Sie mich meine Worte sehr sorgfältig wählen", sagt Biden auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Washington. "Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn er tatsächlich ein Interesse daran zeigt, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Das hat er noch nicht getan." Er werde jedoch nicht im Alleingang mit Putin sprechen, sondern nur in Absprache mit den Nato-Verbündeten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Aktivitäten von religiösen Organisationen und Gruppen beschränken, die Verbindungen zu Russland haben. Dadurch sollten "subversive Aktivitäten des russischen Geheimdienstes im religiösen Bereich" unterbunden werden, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle dem Parlament vorgelegt und von diesem verabschiedet werden.



Erst in der vergangenen Woche hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU bei Razzien in mehr als 350 orthodoxen Einrichtungen "pro-russische Literatur" und Bargeld beschlagnahmt zu haben. Das Moskauer Patriarchat der russisch-orthodoxen Kirche hat traditionell starken Einfluss in der Ukraine und beansprucht dort zahlreiche Heiligtümer.