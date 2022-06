11:01 Uhr | Getreide-Export der Ukraine halbiert

Der Getreide-Export der Ukraine liegt nach Angaben des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums im laufenden Monat um 48 Prozent unter dem Vorjahreswert. Insgesamt seien in den ersten 22 Tagen des Monats rund 907.000 Tonnen ausgeführt worden.

10:20 Uhr | Ukraine meldet heftige Bombardierungen

Die russischen Streitkräfte haben die Stadt Lyssytschansk in der Nacht nach ukrainischen Angaben heftig bombardiert. "Sie zerstören alles", schrieb der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram. Russland hat die von Sjewjerodonezk durch einen Fluss getrennte Stadt nach langen Kämpfen nahezu eingenommen. Zuletzt wurde in umliegenden Dörfern gekämpft. Mit dieser Gegend und mit den beiden Städten würde Russland die gesamte Donbass-Teilregion Luhansk im Osten der Ukraine kontrollieren und der Weg wäre frei für ein weiteres Vorrücken in der Nachbar-Region Donezk.

10:16 Uhr | Südkorea will an die Nato heranrücken

Südkorea will näher an die Nato heranrücken. Man werde versuchen, die Beziehungen zu den Nato-Ländern wegen der "Unvorhersehbarkeiten" der internationalen Lage zu stärken, sagte der Nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han. Es gehe um Informationen, Übungen und gemeinsame Forschung. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol nehme am Nato-Gipfel in Madrid teil.

09:57 Uhr | Moskau benennt Platz vor US-Botschaft um

Moskau benennt den Platz vor der US-Botschaft in Moskau nach der separatistischen "Donezker Volksrepublik" in der Ukraine. Das gab die Stadt heute bekannt. Es zwingt die US-Botschaft künftig bei der Angabe ihrer Adresse die "Donezker Volksrepublik" zu nennen, die Washington nicht als unabhängigen Staat anerkennt. In Washington war 2018 der Platz vor der russischen Botschaft in Boris Nemtsov Plaza umbenannt worden, was an den 2014 erschossenen russischen Oppositionspolitiker erinnern soll.

Die tschechische Hauptstadt Prag folgte dem Beispiel 2020 und benannte zudem einen an der russischen Botschaft entlang führenden Weg nach Anna Politkowskaja, einer ebenfalls erschossenen Journalistin. Die Botschaft nutzte danach längere Zeit ein Konsulatsgebäude für ihre Adressbezeichnung. Nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine änderten die Prager Behörden aber auch hier den Straßennamen in "Straße der ukrainischen Helden".

08:15 Uhr | Ukraine meldet Erfolge im Süden

Während Städten der Ost-Ukraine die Einkesselung durch russische Truppen droht, hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht erklärt, dass Gebiete um Cherson im Süden allmählich zurückerobert werden. Tote und Verletzte durch russische Angriffe in der nordöstlichen Region Charkiw meldete der dortige Gouverneur Oleh Synjehubow: 14 Erwachsene und ein Kind seien getötet, 16 Menschen seien verletzt worden. In der Region Donezk starb laut Gouverneur Pawel Kyrylenko ein Zivilist und 19 Menschen seien verletzt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

08:07 Uhr | Hofreiter: Putin mit Waffen aufhalten