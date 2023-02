Das Bundeswirtschaftsministerium will einem Bericht zufolge die Umgehung von Sanktionen gegen Russland stärker als bislang bekämpfen. Das berichten die Sender RTL und NTV unter Berufung auf ein Zehn-Punkte-Papier des Ministeriums. In dem Papier heiße es, Außenhandelsdaten deuteten darauf hin, dass EU-sanktionierte Güter "in erheblichem Maß" aus der EU und damit auch aus Deutschland in bestimmte Drittländer ausgeführt und von dort nach Russland weiter exportiert würden.