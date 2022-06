Das Geld müsse daher so eingesetzt werden, dass es der Verteidigungsfähigkeit dient. Das scheine ihm der Fall zu sein.Kujat begrüßte es, dass ein großer Teil der 100 Milliarden Euro für die Luftwaffe vorgesehen ist. Dort gebe es das teuerste Gerät, zudem sei der Nachholbedarf in dieser Teilstreitkraft am größten, so der Ex-General.

12:51 Uhr | Türkei: Bedenken zum Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens nicht ausgeräumt

Recep Tayyip Erdogan Bildrechte: dpa Die Türkei hat nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan noch keine konkreten Vorschläge erhalten, die die Bedenken bezüglich eines Nato-Beitritts von Finnland und Schweden zerstreuen könnten. Erdogan erklärte, man erwarte einen ernsthaften Ansatz. Solange dies nicht geschehe, werde die Türkei ihre Meinung nicht ändern. Es gehe bei den Einwänden um die nationale Sicherheit. Finnland und Schweden hatten zuletzt die Aufnahme in die Nato beantragt. Einem Beitritt müssen allerdings alle Nato-Mitglieder einstimmig zustimmen. Erdogan wirft den beiden Ländern vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu unterstützen.

11:48 Uhr | Deutschland will Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine liefern

Deutschland will vier Mehrfachraketenwerfer aus Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Regierungskreisen. Die Lieferung geschehe in enger Abstimmung mit den USA, die auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an den Systemen übernehmen würden, hieß es.

10:13 Uhr | Scholz sagt Ukraine modernes Flugabwehrsystem zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine die Lieferung eines modernen Flugabwehrsystems aus Deutschland zugesagt. Das kündigte der SPD-Politiker bei der Generaldebatte im Bundestag an. "Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen", so Scholz. Mit dem Modell "Iris-T" werde das modernste Flugabwehrsystem geliefert, über das Deutschland verfüge.

Außerdem werde den ukrainischen Streitkräften ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, das Artillerie aufklären könne, sagte der Bundeskanzler. Er kündigte auch an, dass Deutschland die von den USA angekündigte Lieferung von Mehrfachraketenwerfern in die Ukraine "nach unseren technischen Möglichkeiten" unterstützen werde.

09:59 Uhr | Merz wirft Scholz mangelnde Unterstützung der Ukraine vor