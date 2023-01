Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Angriff auf ein Hochhaus in Dnipro mit mindestens 30 Toten das "feige Schweigen" der Menschen in Russland verurteilt. Selenskyj sagte in einer Videoansprache, die Ukraine habe nach dem Angriff Beileidsbekundungen aus aller Welt erhalten. Auf Russisch sprach er dann die Menschen in Russland an, "die nicht einmal jetzt ein paar Worte der Verurteilung für diesen Terror haben". "Euer feiges Schweigen, euer Versuch abzuwarten was passiert, wird nur damit enden, dass dieselben Terroristen eines Tages auch zu euch kommen werden", fügte Selenskyj hinzu. Im ostukrainischen Dnipro hatte nach ukrainischen Angaben am Samstag ein russischer Marschflugkörper ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen. Mindestens 30 Menschen starben Die Rettungskräfte suchten in den Trümmern des Hauses immer noch nach 30 Vermissten.