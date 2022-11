Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

19:25 Uhr | Russland verkündet Beginn des Abzugs aus Stadt Cherson

Russland hat nach eigenen Angaben mit dem Rückzug seiner Truppen aus der Stadt Cherson am rechten Ufer des Dnjepr (Dnipro) begonnen. "Einheiten der russischen Truppen bewegen sich in strikter Übereinstimmung mit dem genehmigten Plan zu vorbereiteten Positionen am linken Ufer des Dnjepr-Flusses", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Ein zeitlicher Ablauf für den am Vortag durch Verteidigungsminister Sergei Schoigu angeordneten Abzug russischer Soldaten aus Cherson und Umgebung war indes nicht bekannt. Nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass sollen Einheiten der Polizei und Rettungsdienste die Stadt erst mit den letzten Truppen verlassen.

Nach Angaben der ukrainischen Zeitung "Ukrajinska Prawda" sprengten russische Kräfte das Fernsehzentrum, Fernheizungsanlagen und Funkmasten in Cherson. Bereits in den vergangenen Tagen seien mehrere Brücken über den Dnipro gesprengt worden. Unterdessen meldete die ukrainische Armee die Rückeroberung von zwölf Ortschaften auf dem Weg nach Cherson. Insgesamt habe die Ukraine damit mehr als 200 Quadratkilometer in dem gleichnamigen Gebiet zurückerobert, erklärte der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschny.

19:00 Uhr | Tschetschenien-Präsident unterstützt russischen Abzug

Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hält den russischen Truppenabzug aus dem Gebiet Cherson rechts des Dnjepr (Dnipro) für eine richtige Entscheidung. Der Generalleutnant schrieb auf seinem Telegram-Kanal, der neue Kommandeur der russischen Truppen in der Ukraine, Armeegeneral Sergej Surowikin, habe damit tausende Soldaten aus der faktischen Umzingelung gerettet. Cherson sei ein schwieriges Gebiet, wo keine stabile und regelmäßige Versorgung mit Munition sowie die Bildung einer starken Nachhut möglich sei.

Kadyrow: "Tausende Soldaten aus faktischer Umzingelung gerettet." Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS Kadyrow zufolge habe Surowikin eine "schwere, aber richtige Entscheidung zwischen sinnlosen Opfern für lautstarke Erklärungen und der Rettung unbezahlbarer Soldatenleben" getroffen. Der Armeegeneral habe weitsichtig gehandelt und seine Soldaten nun in eine vorteilhaftere strategische Position gebracht. Zugleich erklärte der tschetschenische Präsident, es gebe keinen Grund, von einer "Aufgabe" Chersons zu sprechen. Kadyrow hatte die russische Kriegführung in den vergangenen Monaten häufiger getadelt.

13:06 Uhr | Ukrainische Streitkräfte: Stadt Snihuriwka im Süden befreit

Die Streitkräfte der Ukraine haben nach eigenen Angaben die von Russland besetzte Stadt Snihuriwka in der südlichen Region Mykolajiw zurückerobert. In einem Video, über das das ukrainische Fernsehen berichtet und das in sozialen Medien kursiert, erklärt ein Soldat: "Heute, am 10. November wurde Snihuriwka von den Kräften des 131. separaten Aufklärungsbataillons befreit."