Bei einem erneuten Raketenangriff hat Russland nach ukrainischen Angaben ein Wohnhaus in der Stadt Mykolajiw zerstört. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte am Morgen: "Leider gibt es Tote und Verletzte. Such- und Rettungseinsätze laufen."

Seit Russlands Präsident Wladimir Putin die Teilmobilmachung ausgerufen hat, erlebt Russland einen Hochzeitsboom. Das belegen regionale Daten russischer Standesämter. So meldete etwa das Standesamt des Oblastes Amur an der chinesischen Grenze, dass die Beamten im September in den ersten drei Tagen nach der Teilmobilmachung insgesamt 682 Ehen geschlossen hätten. Das seien so viele gewesen wie im gesamten August. In der Region Jekaterinburg würden derzeit wöchentlich 1.125 Ehen geschlossen, statt wie früher 700 pro Woche.



Für Schlagzeilen sorgte zuletzt die Partneranzeige eines 35-jährigen Russen aus dem sibirischen Belowo in den sozialen Netzwerken. Er schrieb in seiner Kontaktanzeige, er wolle im Todesfall "das Leben einer Landsfrau verändern". So werden Ehefrauen nach dem Tod ihres Mannes mit einer Summe von bis zu 200.000 Euro entschädigt. Gibt es jedoch keinen Ehepartner oder Verwandten fällt die Summe an den Staat.