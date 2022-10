Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, hat Deutschland vor der Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer gewarnt. "Da fliehen junge Männer, die nichts bereuen, sich trotzdem vor dem Militärdienst drücken wollen und am Ende Russlandfahnen schwenkend in Autokorsos durch deutsche Städte fahren", sagte der Botschafter der "Bild am Sonntag". Es wäre falsch von Deutschland, russische Deserteure aufzunehmen, so der Diplomat. Er bezeichnete diese Russen als "Sicherheitsrisiko".

Auch bekräftigte der Botschafter dem Bericht zufolge, dass die Ukraine Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ablehne.