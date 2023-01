Zerstörtes Gebäude in der Region Makijiwka. Wie viele Opfer es bei dem ukrainischen Angriff genau gab, ist unklar. Bildrechte: IMAGO / SNA

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erneut einen schweren Angriff auf russische Truppen durchgeführt und dabei viele Soldaten getötet. Die Meldung ließ sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Nahe der Ortschaft Tschulakiwka im Gebiet Cherson im Süden der Ukraine sei ein Treffer gegen feindliche Truppen und Militärtechnik gelungen, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag in seinem Lagebericht mit. "Die Verluste des Gegners belaufen sich auf 500 Tote und Verletzte", hieß es. Der Angriff sei bereits in der Silvesternacht erfolgt. Laut ukrainischem Generalstab wurden einen Tag später auch russische Einheiten im Ort Fedoriwka getroffen. Die Zahl der Opfer dort werde noch geprüft.



Erst am Montag war bekannt geworden, dass bei einem Angriff in der Silvesternacht eine Unterkunft russischer Soldaten in der Stadt Makijiwka im ostukrainischen Gebiet Donezk zerstört wurde. Offiziell räumte das russische Verteidigungsministerium dabei den Tod von 63 Rekruten ein. Kiew bezifferte die gegnerischen Verluste auf 400 Tote und 300 Verletzte. Auch russische Militärblogger sprachen von mehreren hundert Opfern.