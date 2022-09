14:03 Uhr | Separatisten setzen Referenden über Beitritt zu Russland an

In den pro-russischen Separatistengebieten Luhansk und Donezk soll ab Freitag über einen Beitritt zu Russland abgestimmt werden. Das kündigten Vertreter der pro-russischen Separatisten an. Die Referenden sollen bis zum 27. September dauern. Sie gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats, Ex-Präsident Dmitri Medwedew, hatte zuvor erklärt, die Annexion des Donbass durch Russland könne die russische Militäroffensive in der Ukraine stärken.

13:50 Uhr | Neuer Panzer-Ringtausch mit Slowenien vereinbart

Deutschland und Slowenien haben sich auf einen Ringtausch von Panzern geeinigt, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Das teilte der slowenische Ministerpräsident Robert Golob nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz mit. Demnach gibt Slowenien 28 alte Kampfpanzer der Baureihe M-55S an die Ukraine ab. Dafür soll das Land aus der Bundesrepublik 35 schwere Militärwagen und fünf Tankfahrzeuge bekommen. Aus Berlin steht eine offizielle Bestätigung des Ringtauschs noch aus. Ähnliche Geschäfte gab es bereits mit Tschechien, der Slowakei und Griechenland.

10:51 Uhr | Truss verspricht weitere Militärhilfe für Ukraine

Premierministerin Liz Truss. Bildrechte: dpa Die britische Premierministerin Liz Truss hat der Ukraine für das nächste Jahr Militärhilfe für mindestens 2,6 Milliarden Euro zugesagt.Truss sagte in London, die britische Unterstützung werde mindestens so groß sein wie in diesem Jahr. Die Lieferungen würden sich nach den Bedürfnissen der ukrainischen Streitkräfte richten. Vermutlich gehörten dazu auch Mehrfachraketenwerfer. Großbritannien hat der Ukraine bisher hunderte Raketen, fünf Flugabwehrsysteme und 120 gepanzerte Fahrzeuge geliefert – aber keine Kampf- oder Schützenpanzer, um die die Ukraine seit Monaten bittet.

10:20 Uhr | Russland verlegt offenbar U-Boote

Russlands Schwarzmeerflotte hat nach britischen Erkenntnissen einige ihrer U-Boote von Sewastopol auf der Halbinsel Krim in den mehrere Hundert Kilometer entfernten Hafen von Noworossijsk in Südrussland verlegt. Der Hauptgrund dafür sei wahrscheinlich eine Veränderung des Bedrohungsniveaus, erklärt das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Lagebericht. Es verweist darauf, dass in den vergangenen zwei Monaten sowohl das Hauptquartier als auch der wichtigste Flugplatz der Schwarzmeerflotte auf der Krim angegriffen worden seien.

07:42 Uhr | Ukraine will mehr Bahnverbindungen in den Westen

Die Ukraine will mehr Bahnverkehr mit dem Westen. Der Chef der Staatsbahn, Olexander Kamyschin, sagte, die Ukraine habe sich für Europa entschieden. Dafür brauche sie eine echte Integration in die europäische Infrastruktur, mit neuen Schienenstrecken.



Kamyschin rief europäische Eisenbahnen zu gemeinsamen Geschäften auf. Die Ukraine habe Millionen Tonnen Fracht, die nach Europa gehen könnten. In den vergangenen Monaten habe man Verbindungen nach Moldawien, Rumänien und Polen ausgebaut. Trotz des Krieges seien 50 Kilometer neue Gleise entstanden. Bis Jahresende würden es doppelt so viel werden.

06:52 Uhr | Proteste in zahlreichen mitteldeutschen Städten