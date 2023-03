Wie die Agentur dpa weiter berichtet, sollen sich die Spione nach inoffiziellen Informationen des Radiosenders Rmf.fm vor allem mit der Ausspähung von Bahnstrecken befasst haben. Demnach hätten polnische Geheimdienste versteckte Kameras an wichtigen Strecken und Eisenbahnknotenpunkten entdeckt, die den Verkehr auf den Gleisen aufzeichneten und die Bilder in das Internet übermittelten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die milliardenschwere Hilfe Deutschlands für die Ukraine hervorgehoben. In den zurückliegenden zwölf Monaten habe Deutschland die Ukraine bilateral mit mehr als 14 Milliarden Euro unterstützt, sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung. Hinzu komme der deutsche Anteil an der umfangreichen Unterstützung der EU für die Ukraine - zum Beispiel in Form von direkter Budgethilfe, die sich allein für dieses Jahr auf insgesamt 18 Milliarden Euro beläuft.

(Anmerk. d. Red.: 18 Mrd. Euro umfasst die EU-Hilfe und nicht Deutschlands Anteil daran.)