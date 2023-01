Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig überprüft werden können.

02:30 Uhr | Ministerpräsident: Ukraine hat größtes Minenfeld weltweit

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal ein 250.000 Quadratkilometer großes Minenfeld in seinem Land geschaffen. "Es ist derzeit das größte Minenfeld weltweit", sagte Schmyhal in einem Interview der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Das laut Schmyhal verminte Gebiet entspricht mehr als 40 Prozent der gesamten Landfläche der Ukraine. "Das macht es nicht nur schwer für Menschen zu reisen, sondern es verursacht auch größere Störungen in der Landwirtschaft, die eine unserer Hauptwirtschaftszweige ist", so der Ministerpräsident. Von dem russischen Angriffskrieg in seinem Land seien die Wohngebiete der Zivilbevölkerung am härtesten getroffen. "Russland zielt auf die Infrastruktur in dicht bevölkerten Gegenden", sagte Schmyhal. Außerdem gehörten Industrieanlagen wie Chemiefabriken, Stahlwerke und die Reise-Infrastruktur zu den Zielen des Angreifers.

01:30 Uhr | Bundestagsvizepräsidenten für Kampfpanzer-Lieferung

Kampfpanzer Leopard 2 Bildrechte: IMAGO/Sven Eckelkamp Nach der deutschen Zusage, der Ukraine Marder-Schützenpanzer zu liefern, machen sich die Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Wolfgang Kubicki (FDP), auch für die Lieferung deutscher Kampfpanzer vom Typ Leopard stark. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe laut Vorabbericht. "Wir sollten alles tun und liefern, was möglich ist. Dazu gehören auch Leopard-Panzer", so Göring-Eckart. Kubicki sagte dem Bericht zufolge, es könne vernünftig sein, nicht nur Marder-, sondern auch Leopard-Panzer zu liefern. Jede weitere Unterstützung müsse aber eng mit den NATO-Partnern abgestimmt sein, von einem Alleingang Deutschlands halte er nichts.



Deutschland will noch im ersten Quartal rund 40 Schützenpanzer vom Typ "Marder" an die Ukraine liefern. Auch ein Patriot-Flugabwehr-Raketensystem aus Bundeswehr-Beständen soll bis Ende März an die Ukraine gehen.

00:10 Uhr | Nach Ablauf der deklarierten Frist: Charkiw meldet Explosionen

Kurz nach dem offiziellen Ende der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin deklarierten Feuerpause haben die Behörden der Region rund um die ostukrainische Stadt Charkiw mehrere Explosionen gemeldet. An die Einwohner der Region Charkiw gerichtet schrieb Gouverneur Oleh Synehubow auf Telegram: "Bleiben Sie in Schutzräumen. Die Besatzer schlagen wieder zu!" Ersten Informationen zufolge gebe es ein Todesopfer.

Auch in den Gebieten Poltawa, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Luhansk sowie auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurde fast unmittelbar nach 22.00 Uhr MEZ Luftalarm ausgerufen.

Putin hatte am Donnerstag einseitig eine 36-stündige Feuerpause angeordnet und als Begründung das Weihnachtsfest genannt, das viele orthodoxe Christen am 7. Januar feiern. Kiew lehnte den russischen Vorstoß von Anfang an als Heuchelei ab.

