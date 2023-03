Bildrechte: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius wird heute in Litauen erwartet. Dort will er ein Bundeswehr-Batalion auf dem Stützpunkt in Rukla besuchen. Deutschland hat die Führung der Nato-Kampfgruppe in dem Baltenstaat zur Sicherung der Ostflanke des Bündnisses inne.



Am Dienstag will Pistorius sich zu militärpolitischen Gespräche mit litauischen Vertretern treffen.