Russland hält seit Wochen Millionen Tonnen an Getreide in der Ukraine zurück – die Verhandlungen über einen Stopp der Blockade scheinen nun Fortschritte zu machen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist UN-Generalsekretär António Guterres zu einem Treffen mit den Konfliktparteien bereit, möglicherweise schon in der kommenden Woche. Die Gespräche zwischen den Vertretern beider Länder befänden sich an einem Punkt, an dem der UN-Chef direkt mit Russen und Ukrainern verhandeln würde, um einen Deal ins Trockene zu bringen. Allerdings: Eine Einigung zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer gebe es bislang nicht.