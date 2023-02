Das chinesische Außenministerium hat in der Nacht sein mit Spannung erwartetes 12-Punkte-Papier veröffentlicht. Darin fordert Peking von Moskau und Kiew die sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen über einen Waffenstillstand. "Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise", heißt es in dem Positionspapier. Diplomaten zufolge setze Peking mit dem Papier seine Pendelpolitik fort. Einerseits werde die Aufrechterhaltung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität gefordert, andererseits Verständnis für legitime Sicherheitsinteressen verlangt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage an den umkämpften Frontabschnitten im Osten und Süden der Ukraine als schwierig, gefährlich und schmerzhaft bezeichnet. Man werde alles tun, um zu widerstehen, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache.



Pro-russische Kräfte hätten zudem die südliche Stadt Cherson beschossen und 40.000 Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Zudem stünden 25 Städte und Dörfer in drei nördlichen Regionen entlang der russischen Grenze unter Beschuss.