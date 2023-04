Die Ukraine weist die Darstellung des russischen Söldner-Anführers Jewgeni Prigoschin zurück, wonach dessen Wagner-Truppen die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut erobert hätten. Prigoschins Angaben entsprächen nicht der Realität, sagt der Sprecher des Militärkommandos im Osten der Ukraine, Serhij Tscherewatyj, in einem Telefonat mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Bachmut ist ukrainisch und sie haben nichts erobert, und sie sind - milde gesagt - sehr weit davon entfernt, dies zu tun." Kämpfe rund um das Stadtverwaltungsgebäude hielten an. Prigoschin hatte gestern, Bachmut sei erobert worden, und seine Einheiten hätten die russische Fahne auf dem Gebäude der Stadtverwaltung gehisst.

Nach dem mutmaßlichen Bombenanschlag auf einen bekannten russischen Militärblogger in Sankt Petersburg ist eine Frau festgenommen worden. Das bestätigten die staatlichen russischen Ermittlungsbehörden. Sie ermitteln wegen Mordverdachts. Zuvor hatte die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax die Festnahme gemeldet. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur gibt es veröffentlichte Videos, in denen dem Militärblogger bei einer "patriotischen Diskussionsveranstaltung" in einem Café eine ihn selbst darstellende Büste überreicht worden war, die dann explodierte. Der Blogger Maxim Fomin, der das Pseudonym Wladen Tatarskij benutzte, wurde dabei getötet. Ihm folgten auf dem Kanal Telegram mehr als 560.000 Menschen. Bei der Explosion wurden laut Deutscher Presse-Agentur mehr als 30 Menschen verletzt.

Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, erklärte bei Telegram, Blogger wie Tatarskij seien "Verteidiger der Wahrheit" und für die Ukraine "gefährlich".



Der Chef der russischen Privatarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, sieht eine Gruppe von Radikalen hinter dem Mordanschlag auf den Militärblogger. "Ich würde nicht dem Regime in Kiew die Schuld geben an diesen Handlungen", sagte Prigoschin. Er lobte den Blogger als Patrioten. In Bachmut habe er ihm eine Aktion gewidmet. Dort habe er auf dem Verwaltungsgebäude eine russische Flagge mit dem Namen von Tatarskij hissen lassen.