Bundesjustizminister Marco Buschmann und sein ukrainischer Kollege, Deniys Maljuska, haben ein Arbeitsprogramm zur Zusammenarbeit im Justizbereich für die kommenden zwei Jahre unterzeichnet. "Wir stehen heute an der Seite der Ukraine und wir werden es auch in Zukunft tun", sagte Buschmann, der am Morgen zu einem Besuch in Kiew eingetroffen war. Deutschland wolle das Land dabei unterstützen, "auch die rechtsstaatlichen Standards im Rahmen des Aufnahmeverfahrens in die Europäische Union zu erfüllen". Mit Expertise soll Deutschland beispielsweise bei der Korruptionsbekämpfung helfen.