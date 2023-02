Russland leitet nach eigenen Angaben wieder mehr Gas durch die Ukraine in Richtung Europa. Ein Sprecher des Staatskonzerns Gazprom erklärte, man liefere russisches Gas per Transit durch das Gebiet der Ukraine "in dem Umfang, der von ukrainischer Seite an der Gaskompressorstation Sudscha bestätigt wurde: 29,4 Millionen Kubikmeter am 1. Februar". Am Dienstag hatte Gazprom 24,2 Millionen Kubikmeter durch die Ukraine gepumpt – rund 20 Prozent weniger.