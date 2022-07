Im Streit um ukrainische Getreide-Exporte haben Russland und die Ukraine eine erste Einigung erzielt. Nach Angaben der türkischen Regierung verständigten sich beide Seiten auf gemeinsame Kontrollen in Abfahrts- und Ankunftshäfen. So solle sichergestellt werden, dass die Ukraine über den Seeweg keine neuen Waffen erhält. Zudem seien für die Schiffe sichere, minenfreie Korridore geplant. Die Koordinierung solle in einem Lagezentrum in Istanbul erfolgen. Das Treffen hatte nur eine Stunde gedauert. Die Gespräche sollen nächste Woche in Istanbul fortgeführt werden, dann soll eine Vereinbarung unterschrieben werden. In den ukrainischen Häfen stecken wegen des russischen Angriffskrieges schätzungsweise 20 Millionen Tonnen Getreide fest. Auch die Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln ist blockiert.