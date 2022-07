Die britische Band Coldplay hat im Berliner Olympiastadion einen ukrainischen Kinderchor mit auf die Bühne geholt. Gemeinsam mit Sänger Chris Martin ( 45 ) sangen die Jungen und Mädchen am Sonntagabend «Something Just Like This» - und sorgten im Publikum für Gänsehaut-Momente. Die Coldplay-Musiker sind derzeit im Rahmen ihrer Welttournee in Deutschland unterwegs.

Am heutigen Montag sollen zehntägige Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nordstream 1 beginnen. In dieser Zeit kann die durch die Ostsee laufende Röhre nicht für den Gastransport genutzt werden. Mit Spannung wird in Deutschland und Westeuropa erwartet, ob der russische Energiekonzern Gazprom nach dem Ende der Wartung wieder in vollem Umfang Gas nach Westen pumpen wird. Seit einigen Wochen liefert Gazprom nur noch einen Teil der Gasmenge und hat dafür technische Gründe vorgebracht.