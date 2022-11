In Berlin beraten unterdessen die Justizminister der G7-Gruppe heute über die Verfolgung von Kriegsverbrechern in der Ukraine. Ziel sei es, Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen, sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) im Vorfeld. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gruppe von sieben führenden Industriestaaten.