07:24 Uhr | Offenbar Hinweise auf Folter in Cherson

Rund eine Woche nach dem Abzug der russischen Truppen aus der südukrainischen Region Cherson haben Ermittler nach Angaben der Regierung dort 63 Leichen mit Folterspuren entdeckt. Die Untersuchungen seien aber erst am Anfang, sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj.



Die Strafverfolgungsbehörden hätten 436 Fälle von Kriegsverbrechen während der russischen Besatzung aufgedeckt. Elf Haftorte seien gefunden worden, darunter vier, in denen gefoltert worden sei. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft von Cherson sagte der "New York Times", dass Zeugenaussagen zu 800 Verhaftungen durch russische Truppen in der Region gesammelt worden seien.

07:00 Uhr | UN kritisieren Russland nach Raketeneinschlag in Polen

Die Vereinten Nationen haben nach dem Raketeneinschlag in Polen zur Deeskalation aufgerufen. Die UN-Beauftragte für politische Angelegenheiten, Rosemary DiCarlo, sagte, solange es den Krieg in der Ukraine gebe, bleibe das Risiko, dass er sich möglicherweise katastrophal ausbreite. Die US-Botschafterin in der UN, Linda Thomas-Greenfield, betonte, auch wenn noch nicht alle Fakten bekannt seien, sei letztlich doch Russland verantwortlich. Ohne die grundlose Invasion der Ukraine wäre diese Tragödie nie passiert.



Bundeskanzler Olaf Scholz mahnte am Abend im ZDF Besonnenheit an. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja beschuldigte die Ukraine und Polen, einen direkten Konflikt zwischen Russland und der Nato provozieren zu wollen.

03:20 Uhr | Steinmeier sieht transatlantisches Bündnis gefestigt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht das transatlantische Bündnis durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefestigt. "Die Ereignisse der vergangenen neun Monate haben das transatlantische Bündnis zusammengeschweißt", sagte Steinmeier laut vorab verbreitetem Redemanuskript bei der Entgegennahme des Henry-A.-Kissinger-Preises in New York. "Wir stehen so eng zusammen wie vielleicht nie zuvor seit dem Kalten Krieg."



Der Kriegsbeginn am 24. Februar markiere einen entscheidenden Moment für das Bündnis, sagte Steinmeier. Er sei ein "Moment der Rückbesinnung auf die existenzielle Bedeutung einer starken und geschlossenen Nato". Die "schändlichen und unverantwortlichen Drohungen nuklearer Eskalation" des russischen Präsidenten Wladimir Putin hätten vielen, gerade jüngeren Deutschen die Bedeutung der Nato für die Sicherheit in Europa vor Augen geführt.

01:15 Uhr | US-Generalstabschef: Russischer Amtskollege ging nicht ans Telefon

US-Generalstabschef Mark Milley hat nach eigenen Angaben nach dem tödlichen Raketeneinschlag im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine vergeblich versucht, mit seinem russischen Amtskollegen Waleri Gerassimow Kontakt aufzunehmen. Er habe Gerassimow telefonisch nicht erreichen können, sagte Milley. Weitere Details nannte er nicht, doch warf seine Mitteilung die Frage auf, ob die amerikanisch-russische Kommunikation im Krisenfall noch funktioniert. Wenn sich herausgestellt hätte, dass Russland für den Einschlag der Rakete im polnischen Dorf Przewodow verantwortlich gewesen war, hätte dies als Angriff gegen das Nato-Mitglied Polen gewertet werden können und den Konflikt womöglich verschärft.

01:05 Uhr | Deutschland finanziert Transport ukrainischer Weizenspende

Deutschland will den Schiffstransport einer ukrainischen Weizenspende nach Äthiopien mit rund 13,5 Millionen Euro unterstützen. Mit dem von der Regierung in Kiew gespendeten Getreide könnten 1,6 Millionen Menschen einen Monat ernährt werden, sagte Bundesagrarminister Özdemir den "Funke-Zeitungen". Laut Bericht spendet die Ukraine 25.000 Tonnen Weizen, die von Odessa per Schiff über das UN-Welternährungsprogramm nach Äthiopien gebracht werden sollen.

00:00 Uhr | Newsblog am Donnerstag, 17. November 2022