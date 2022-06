Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum unabhängig verifiziert werden können.

03:35 Uhr | Vor Scholz-Besuch: Litauen will stärkere Nato-Präsenz im Baltikum

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda dringt auf eine stärkere Nato-Präsenz in den baltischen Staaten. Der Nato-Gipfel in Madrid müsse der Gipfel der Entscheidungen sein, forderte Nauseda vor dem eintägigen Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag in Vilnius. "Wir hoffen, uns auf dem Gipfel zu einigen: auf einen Übergang von Abschreckung zur Vorwärtsverteidigung, von einem Bataillon zu einer Brigade, von der Luftüberwachung zu Luftverteidigung", sagte Nauseda.

01:30 Uhr | Getreide: USA werfen Russland Diebstahl und Erpressung

US-Außenminister Antony Blinken hat Berichte, wonach Russland ukrainisches Getreide beschlagnahmt, um dieses selbst zu verkaufen, als "glaubwürdig" bezeichnet. Die "New York Times" hatte am Montag berichtet, dass mehrere Frachtschiffe von Russland kontrollierte Häfen mit "gestohlenem ukrainischen Weizen" verlassen hätten. Die US-Regierung habe 14 überwiegend in Afrika gelegene Länder, für welche der Weizen eigentlich bestimmt sei, auf diesen Vorgang hingewiesen.

Die russische Seeblockade des südukrainischen Hafens Odessa verhindere zudem, dass Getreide von dort an seine "normalen Ziele" verschifft werde, sagte Blinken weiter. Rund 20 Millionen Tonnen Weizen seien in Silos nahe Odessa "gefangen". Dabei handle es sich um eine Strategie des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der erzwingen wolle, dass die restliche Welt "ihm nachgibt" und ihre Sanktionen gegen Russland aufhebt, betonte Blinken. "In anderen Worten, ganz einfach ausgedrückt, es ist Erpressung."

00:05 Uhr | Selenskyj: Schicksal der EU hängt von Beitritt der Ukraine ab

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet fest mit einem EU-Kandidatenstatus für sein Land innerhalb der nächsten Wochen. "Ich meine, das wird nicht nur eine Entscheidung für die Ukraine, sondern für das gesamte europäische Projekt sein", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Das werde auch darüber entscheiden, ob die EU eine Zukunft habe oder nicht.

Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine weitergeht. Selenskyj hat einen Sondergesandten nach Berlin geschickt, um Gespräche mit der Bundesregierung über eine EU-Beitrittsperspektive für sein Land zu führen. Der Minister für regionale Entwicklung, Oleksij Tschernyschow, will am Dienstag und Mittwoch unter anderen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) und den Staatsminister im Auswärtigen Amt Tobias Lindner (Grüne) treffen.

