Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse hat den Friedensaufruf ehemaliger hochrangiger SPD-Politiker und Gewerkschafter zum Krieg in der Ukraine verteidigt. Thierse sagte MDR AKTUELL, die negativen Reaktionen aus der Ukraine überraschten ihn nicht. Es seien Äußerungen aus einem Land, dass sich in einem heftigen Krieg befinde. Länder wie Indien, China und Frankreich hätten aber eine andere Position. Es müsse Dritte geben, die nicht auf der Seite des Aggressors Russland stünden und sich für einen fairen Versuch einsetzten, den Krieg zu beenden. Der Appell mit dem Titel "Frieden schaffen!" wurde unter anderem von Peter Brandt, einem Sohn des ehemaligen Kanzlers Willy Brandt, und dem Ex-DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann initiiert.

Vizekanzler Robert Habeck ist zu politischen Gesprächen in der Ukraine eingetroffen. Der Grünen-Politiker kam am Montagmorgen mit einer kleinen Delegation deutscher Wirtschaftsvertreter in der Hauptstadt Kiew an. Themen der Reise sind der Wiederaufbau der von Russland angegriffenen Ukraine und die Zusammenarbeit im Energiebereich. "Konkrete Investitionsentscheidungen" seien entweder schon gefallen oder sollten noch getroffen werden, sagte Habeck.