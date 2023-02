Die Ukraine will inmitten des Krieges den geplanten EU-Beitritt vorantreiben. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, man erwarte sich von einem EU-Ukraine-Gipfel Ende der Woche Neuigkeiten. Kiew arbeite an Reformen und rechne mit Entscheidungen der Partner in der Europäischen Union, die - Zitat - "unserem Fortschritt entsprechen". Wie Ministerpräsident Schmyhal bestätigte, soll der Gipfel am Freitag in Kiew stattfinden. Dieser sei extrem wichtig für die Bewerbung um den EU-Beitritt, so Schmyhal.