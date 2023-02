Die Bundeswehr hat damit begonnen, ihre Soldaten mit Blick auf rechtsextreme Verschwörungsmythen und russische Propaganda zu schulen. "Wir müssen in diese Themen rein, wir müssen hier die Soldatinnen und Soldaten sensibilisieren", sagte der Kommandeur des Zentrums Innere Führung in Koblenz, Markus Kurczyk. So seien die Männer und Frauen in Uniform auch nicht gefeit davor, in die falschen Informationsblasen des Internets abzurutschen. Mit Medientraining würden sie nun geschult, Nachrichten und Behauptungen zu hinterfragen und mit anderen, gesicherten Informationen zu ergänzen.