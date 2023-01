Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, rechnet nicht mit einem Einsatz von Atomwaffen durch Russland im Ukraine-Krieg. Kreml-Chef Wladimir Putin wisse, "dass er keine Atomwaffen einsetzen kann, weil er dann die Unterstützung seines wichtigsten Partners China verliert, das vor einem Atomwaffeneinsatz gewarnt hat", sagte Huesgen der "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Heusgen selbst macht sich für die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine stark. Wie er in der ARD am Sonntag sagte, kämen hierfür amerikanische F16-Kampfjets in Frage oder Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart aus alten DDR-Beständen.

Bundeskanzler Scholz hat auf seiner Südamerika-Reise erneut die Debatte um die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine kritisiert.



"Es ist eigenwillig, dass diese Debatte geführt wird. Mancher muss sich schon fragen: Warum stellt er die Frage." sagte Scholz am Sonntagabend auf einer Pressekonferenz in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile. Es sei jetzt eine seriöse Debatte notwendig und nicht «ein Überbietungswettbewerb".



SPD-Co-Chefin Saskia Esken hatte zuvor in einer ARD-Sendung die Frage nach Lieferungen von Kampfjets an die Ukraine nicht ausdrücklich ausgeschlossen.