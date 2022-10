Die USA planen offenbar weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Medienberichten zufolge soll das neue Paket einen Umfang von 275 Millionen US-Dollar haben und unter anderem aus weiteren HIMARS-Raketenwerfern sowie Munition für sie bestehen. Das Weiße Haus wollte die Details des Pakets nicht bestätigen, der Nationale Sicherheitsberater John Kirby sagte aber, das neue Waffenlieferungen "sehr, sehr bald" bekannt gegeben würden.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar hat die russische Armee nach ukrainischer Zählung mehr als 8.000 Luftangriffe geflogen und 4.500 Raketen abgefeuert. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Allein innerhalb der vergangenen zwei Tage habe es 30 russische Angriffe mit iranischen Drohnen gegeben, von denen 23 abgeschossen worden seien.

Inspektoren der Vereinten Nationen sollen noch in dieser Woche zwei ukrainische Atom-Anlagen überprüfen. Das hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Rafael Grossi, bekanntgegeben. Ihm zufolge soll überprüft werden, ob die Ukraine an einer "schmutzigen", also radioaktiv verseuchten Bombe arbeitet. Diesen Vorwurf hatte Russland erhoben. Die Ukraine weist das vehement zurück und befürchtet ihrerseits, Russland könne den Einsatz einer derartigen Waffe planen. Beide Seiten haben eine unabhängige Überprüfung durch die IAEO gefordert.