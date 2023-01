Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will offenbar im Februar nach Kiew reisen. Das berichtet die japanische Zeitung "Yomiuri" unter Berufung auf Regierungskreise. Kishida werde in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Der japanische Ministerpräsident werde als Vorsitzender der Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) in diesem Jahr zeigen, dass Japan die Ukraine weiterhin unterstützen wolle. Er werde eine Erklärung abgeben, in der er die russische Aggression verurteilt, so das Blatt. Das japanische Außenministerium bestätigte den Bericht zunächst nicht.