Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage an der Front als "schwierig" beschrieben. "Jetzt ist es sehr hart in Bachmut, in Wuhledar und in Richtung Lyman", sagte Selenskyj. Russland meldete, ukrainische Kräfte aus Dworitschne im Gebiet von Charkiw im Nordosten der Ukraine vertrieben zu haben. In Richtung Kupjansk seien sie vom Westrand dieses Orts verdrängt worden, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministeriums.