Moskau benennt den Platz vor der US-Botschaft in Moskau nach der separatistischen "Donezker Volksrepublik" in der Ukraine. Das gab die Stadt heute bekannt. Es zwingt die US-Botschaft künftig bei der Angabe ihrer Adresse die "Donezker Volksrepublik" zu nennen, die Washington nicht als unabhängigen Staat anerkennt. In Washington war 2018 der Platz vor der russischen Botschaft in Boris Nemtsov Plaza umbenannt worden, was an den 2014 erschossenen russischen Oppositionspolitiker erinnern soll.