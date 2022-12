Belarus hat eigenen Angaben zufolge eine ukrainische Flugabwehrrakete abgeschossen. Der Vorfall habe sich am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit (8 Uhr MEZ) in der Grenzregion bei Brest ereignet, teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Belta berichtet, dass eine ukrainische S-300 Rakete in Belarus eingeschlagen war und das Verteidigungsministerium überprüfe, ob es sich um einen Abschuss oder einen Irrläufer handele. Das Verteidigungsministerium hatte da noch erklärt, die "von ukrainischem Territorium aus" abgefeuerte Rakete sei am Morgen auf belarussischem Gebiet niedergegangen. Präsident Alexander Lukaschenko sei umgehend informiert worden. Es gebe zwei mögliche Erklärungen für den Vorfall: Entweder sei die Rakete vom Kurs abgekommen und versehentlich auf dem Gebiet von Belarus eingeschlagen - oder sie sei von der belarussischen Luftabwehr abgeschossen worden. Ein den Behörden nahestehender Telegram-Account verbreitete Fotos von Raketentrümmern in einem Feld.



Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus (Weißrussland) ist in dem projektierten Staatenbund der Russisch-Belarussischen Union mit Russland verbunden und unterstützt die russische Offensive in der Ukraine inhaltlich, ohne sich selbst an Kampfhandlungen zu beteiligen.