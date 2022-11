Sowohl Russland als auch die Ukraine verzeichnen laut dem obersten US-General, Mark Milley, mindestens 100.000 getötete und verwundete Soldaten. "Wir haben es mit weit über 100.000 getöteten und verwundeten russischen Soldaten zu tun. Das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für die ukrainische Seite. Es gibt viel menschliches Leid", sagte der US-Armeegeneral in einer Rede in New York. Zudem seien seit Beginn der russischen Invasion im Februar bis zu 40.000 ukrainische Zivilisten in dem Konflikt ums Leben gekommen.