Die Justizminister der G7-Industrienationen wollen sich bei einem Treffen am Montag und Dienstag in Berlin für die Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine einsetzen. "Wir werden vor allem über die entsetzlichen Kriegsverbrechen sprechen, die auf dem Gebiet der Ukraine verübt werden und die wir verfolgen und bestrafen wollen", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Dazu werde man eine effizientere Koordination der Ermittlungen verabreden.