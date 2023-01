Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Kiew erneut unter russischem Beschuss

Das russische Militär greift die Ukraine erneut mit Drohnen an. Ziel ist offenbar die kritische Infrastruktur in der Hauptstadt Kiew. Auch in weiten Teilen der Ostukraine wird Luftalarm ausgelöst. Der frühere Nato-General Hans-Lothar Domröse erwartet im Laufe des neuen Jahres einen Waffenstillstand in der Ukraine. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Folgen im Newsblog.