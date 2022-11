Russland-Ukraine-Krieg Newsblog: Ukraine erringt in Cherson laut USA "außergewöhnlichen Sieg"

Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson sprechen die USA von einem "außergewöhnlichen Sieg" für Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt gehen in der Nacht zum Samstag dutzende Menschen auf die Straßen, um Meldungen aus der südukrainischen Region zu feiern. Die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine und die Folgen im Newsblog.