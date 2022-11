Eine erste Lieferung von russischen Düngemitteln, die in den europäischen Häfen blockiert worden, soll in der kommenden Woche nach Malawi gebracht werden. Das teilte die Generalsekretärin der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, Rebeca Grynspan, in Genf mit. Das Schiff solle am 21. November auslaufen. Russland gebe diese Düngemittel als Spende ab, sagte Grynspan. In den europäischen Häfen hätten sich insgesamt 300.000 Tonnen russische Düngemittel angehäuft. Russland beklagt, dass die Ausfuhren seiner Agrarprodukte nicht störungsfrei verlaufen Die westlichen Sanktionen zielen zwar nicht direkt auf diese Exporte, aber russische Akteure berichten von Schwierigkeiten, Zahlungen abzuwickeln und Versicherungen für ihre Schiffe zu bekommen.