Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat den Teilnehmenden der von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer organisierten Kundgebung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine in Berlin den aufrichtigen Friedenswillen abgesprochen. "Ich versichere Ihnen, dass jeder einzelne Ukrainer, selbst der Soldat im Schützengraben, der den russischen Soldaten tötet, der ihn in diesem Moment angreift, mehr Frieden will als der friedfertigste Demonstrant am Brandenburger Tor", sagte Kuleba der "Bild am Sonntag".