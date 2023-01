12:37 Uhr | Polens Regierungschef Morawiecki spricht von Völkermord

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat am Holocaust-Gedenktag vor einem neuen Völkermord in Osteuropa gewarnt. Auf Facebook schrieb er: "Aus Respekt vor den Opfern des Holocausts und mit der Weisheit, die wir aus dieser Tragödie gewonnen haben, müssen wir heute entschieden und gemeinsam gegen die verbrecherischen Dämonen aufstehen, die in Osteuropa einen Völkermord begehen." Die Unterstützung der Ukraine sei ein wirksames Mittel dagegen, "dass sich der Kreis der Geschichte schließt."

10:38 Uhr | Moskau fordert Klärung zu Baerbock-Aussage

In Russland gibt es zunehmend Aufregung um eine Äußerung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Sie hatte am Dienstag beim Europarat in Straßburg gesagt, der Westen kämpfe einen Krieg gegen Russland und nicht untereinander. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums forderte eine Erklärung des deutschen Botschafters in Moskau. Deutschland behaupte, in der Ukraine keine Konfliktpartei zu sein. Dem widerspreche aber Baerbocks Aussage. Das Außenministerium in Berlin hatte bereits klargestellt, dass sich Deutschland nicht am Krieg beteilige. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major sprach im ZDF von einem extrem unglücklichen Versprecher, der Baerbock unterlaufen sei. Dieser werde von der russischen Staatspropaganda ausgeschlachtet.

10:20 Uhr | IAEA fordert erneut Sicherheitszone

Die Internationale Atomenergiebehörde fordert nach wie vor eine Sicherheitszone um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. Anlass dieser erneuten Forderung von IAEA-Chef Rafael Grossi waren mehrere Detonationen im Umfeld von Europas größtem Atomkraftwerk gestern. Grossi wies dabei auch russische Vorwürfe zurück, in ukrainischen Atomkraftwerken würden Waffen gelagert. IAEA-Teams hätten nichts dergleichen festgestellt.

10:02 Uhr | Moskau fordert "Anweisungen" aus den USA

Russland wirft den USA ein weiteres Mal vor, den Ukraine-Konflikt in die Länge zu ziehen. US-Präsident Joe Biden könne ihn beenden, in dem er Kiew dazu Anweisungen erteile, sagt Präsidentensprecher Dmitri Peskow heute. Aber die Regierung in Washington sei bisher nicht dazu bereit. Stattdessen würde sie immer weiter "Waffen in die Ukraine pumpen".

09:57 Uhr | Umfrage sieht Mehrheit für Panzerlieferung